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UFC вернули право бойцам выходить на поединки с флагом
Это правильно, кроме исключений
Президент UFC Дана Уайт объявил, что его организация возвращает право бойцам выходить на ринг с флагом. Его слова цитирует MMA Junkie:
"Флаги вернулись. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, и отсутствие флага сводило меня с ума. Поэтому я подумал: "Да черт с этим. Мы возвращаем флаги". Это сводило меня с ума.
В столь крупной компании происходит много всего. Вы не можете контролировать все на микроуровне. Иногда что-то делается ради правильных целей или чего-то еще.
Все в этой комнате знают, как я отношусь к некоторым вещам. По сути, мне плевать – это ответ на большинство вопросов.
Все слишком мягкие, все слишком чувствительны ко всему. Когда принималось решение запретить флаги, я подумал: "А что страшного, что они будут без флагов?" Но в день независимости Мексики мой переключатель переключился. Флаги вернулись. Если какие-то флаги ранят ваши чувства, это очень плохо" – сказал он.
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