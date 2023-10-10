Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк высказался об участии россиян и белорусов на ЧМ-2023
Россияне не смогли выиграть ни одной медали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о выступлении представителей России и Беларуси на лицензионном чемпионате мира в Белграде.
— На этот чемпионат мира, как известно, допустили представителей россии и Беларуси под нейтральным флагом, но они очень неудачно здесь выступили. Как ты думаешь, с чем это связано?
– Они приехали на чемпионат полным составом. Не знаю, как у них проходил отбор, но были как молодые, которых видел впервые, так и опытные борцы. Но из 10-ти категорий только один атлет без флага взял бронзу, причем еще и в неолимпийской категории! Даже никакой лицензии они не взяли! Почему? Могу лишь предположить, что это невозможность долго соревноваться на международном уровне, возможно, какое-то дополнительное давление на них.
— Проявляют ли украинские борцы каким-то образом протест, встречаясь с представителями страны-агрессора, как это делают, например, звезды украинского спорта Элина Свитолина или Ольга Харлан?
— Из наших спортсменов только Виктор Петрик встречался с белорусом, и он ему не жал руку. А вообще после обращения нашей Ассоциации в Международную федерацию борьбы мы получили разрешение не давить руки нейтральным атлетам из россии и Беларуси. И разрешение на то, чтобы наши стычки не судили россияне и белорусы.
Популярное сейчас
- Александр Алиев – депутатам: Вы, черти, совсем обнаглели
- Почти пятьсот единиц живой силы. Генштаб ВСУ раскрыл данные российских потерь за последние сутки
- "Мне жаль его". Тренер ЧФР прояснил ситуацию с Коноплянкой
- Украинец Гриценко победил на вечере Bellator 300
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО