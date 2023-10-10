Беленюк высказался об участии россиян и белорусов на ЧМ-2023

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о выступлении представителей России и Беларуси на лицензионном чемпионате мира в Белграде.

— На этот чемпионат мира, как известно, допустили представителей россии и Беларуси под нейтральным флагом, но они очень неудачно здесь выступили. Как ты думаешь, с чем это связано?

– Они приехали на чемпионат полным составом. Не знаю, как у них проходил отбор, но были как молодые, которых видел впервые, так и опытные борцы. Но из 10-ти категорий только один атлет без флага взял бронзу, причем еще и в неолимпийской категории! Даже никакой лицензии они не взяли! Почему? Могу лишь предположить, что это невозможность долго соревноваться на международном уровне, возможно, какое-то дополнительное давление на них.

— Проявляют ли украинские борцы каким-то образом протест, встречаясь с представителями страны-агрессора, как это делают, например, звезды украинского спорта Элина Свитолина или Ольга Харлан?

— Из наших спортсменов только Виктор Петрик встречался с белорусом, и он ему не жал руку. А вообще после обращения нашей Ассоциации в Международную федерацию борьбы мы получили разрешение не давить руки нейтральным атлетам из россии и Беларуси. И разрешение на то, чтобы наши стычки не судили россияне и белорусы.