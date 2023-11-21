Макгрегор показал фото с тренажерного зала

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками свежим фото. Соответствующий снимок ирландский боец разместил на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки на профессиональном уровне после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.