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Конор Макгрегор показал как готовится к возвращению в октагон

Единоборства

Боец опубликовал фото с тренировки

Конор Макгрегор показал как готовится к возвращению в октагон

Фото: Instagram

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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со спаррингов.

Напомним, что в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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