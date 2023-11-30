Конор Макгрегор показал как готовится к возвращению в октагон

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со спаррингов.

Напомним, что в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.