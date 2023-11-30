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Конор Макгрегор показал как готовится к возвращению в октагон
Боец опубликовал фото с тренировки
Фото: Instagram
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со спаррингов.
Напомним, что в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.
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