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Конор Макгрегор: Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии

Единоборства

Боец высказался о возможном президентстве

Конор Макгрегор: Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии

Фото: Het Financieele Dagblad

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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил, почему должен стать следующим президентом Ирландии.

"Вот мои потенциальные конкуренты, если я буду баллотироваться: Джерри – 78 лет, Берти – 75 лет и Энда – 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за её пределами. Эти партии управляют лишь собой, но не людьми.

С другой стороны есть я. Мне 35 лет. Я молодой, активный, пылкий, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма. Эти люди действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее влияние на общественное настроение. Я бы даже вынес это на голосование. Буду проводить их теперь каждую неделю.

Я могу финансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты", – написал Макгрегор в соцсетях.

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