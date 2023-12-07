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Встретился с легендой. Дастин Порье опубликовал фото с Теренсом Кроуфордом

Единоборства

Соответствующую публикацию он разместил на своей странице

Встретился с легендой. Дастин Порье опубликовал фото с Теренсом Кроуфордом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол

Американский боец смешанных единоборств, двукратный претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье показал фото с соотечественником Теренсом Кроуфордом.

Соответствующий пост Дастин разместил на своей странице в социальных сетях.

"Встретился с легендой", — подписал фотографию Порье.

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