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Встретился с легендой. Дастин Порье опубликовал фото с Теренсом Кроуфордом
Соответствующую публикацию он разместил на своей странице
Американский боец смешанных единоборств, двукратный претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье показал фото с соотечественником Теренсом Кроуфордом.
Соответствующий пост Дастин разместил на своей странице в социальных сетях.
"Встретился с легендой", — подписал фотографию Порье.
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