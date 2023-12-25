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Конор Макгрегор готов провести бой с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии

Единоборства

Мэнни уже должен ирландцу 8 миллионов долларов

Конор Макгрегор готов провести бой с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готов провести бой с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии.

"Как насчет моего боя с Мэнни здесь, в Саудовской Аравии? Как вам это? Как думаете, Мэнни должен подняться в мой вес, учитывая, что это его вид спорта? Ведь именно так он поступил бы, будь он человеком, а не мышью.

Деньги решают? Ну, Мэнни уже должен мне $ 8 млн по суду, потому что он был подписан в мою менеджерскую компанию и не выполнил свою часть сделки", — приводит слова Макгрегора The Independent.

Напомним, изначально возвращение Макгрегора планировалось весной в бою с Майклом Чендлером на UFC 300.

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