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Конор Макгрегор готов провести бой с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии
Мэнни уже должен ирландцу 8 миллионов долларов
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готов провести бой с Мэнни Пакьяо в Саудовской Аравии.
"Как насчет моего боя с Мэнни здесь, в Саудовской Аравии? Как вам это? Как думаете, Мэнни должен подняться в мой вес, учитывая, что это его вид спорта? Ведь именно так он поступил бы, будь он человеком, а не мышью.
Деньги решают? Ну, Мэнни уже должен мне $ 8 млн по суду, потому что он был подписан в мою менеджерскую компанию и не выполнил свою часть сделки", — приводит слова Макгрегора The Independent.
Напомним, изначально возвращение Макгрегора планировалось весной в бою с Майклом Чендлером на UFC 300.
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