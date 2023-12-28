Дана Уайт: Мы разговаривали с Конором Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт рассказал о переговорах с Конором Макгрегором.

"Мы разговаривали прошедшим вечером с Конором Макгрегором. Я в Абу-Даби, он в Дубае. Мы что-нибудь придумаем. Идёт обсуждение", — приводит слова Уайта MMA Orbit.

Напомним, Конор не участвовал в поединках после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, проходившем летом 2021 года, уступил американцу Дастину Порье.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора.