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Дана Уайт: Мы разговаривали с Конором Макгрегором

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Дана Уайт: Мы разговаривали с Конором Макгрегором

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал о переговорах с Конором Макгрегором.

"Мы разговаривали прошедшим вечером с Конором Макгрегором. Я в Абу-Даби, он в Дубае. Мы что-нибудь придумаем. Идёт обсуждение", — приводит слова Уайта MMA Orbit.

Напомним, Конор не участвовал в поединках после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, проходившем летом 2021 года, уступил американцу Дастину Порье.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора.

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