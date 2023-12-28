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Дана Уайт: Мы разговаривали с Конором Макгрегором
Ирландец близок к возвращению
Президент UFC Дана Уайт рассказал о переговорах с Конором Макгрегором.
"Мы разговаривали прошедшим вечером с Конором Макгрегором. Я в Абу-Даби, он в Дубае. Мы что-нибудь придумаем. Идёт обсуждение", — приводит слова Уайта MMA Orbit.
Напомним, Конор не участвовал в поединках после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, проходившем летом 2021 года, уступил американцу Дастину Порье.
В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора.
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