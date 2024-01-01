Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое видео у себя в социальных сетях, в котором объявил о своём поединке с американцем Майклом Чендлером.

Как сказал ирландец, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 29 июня.

Напомним, что поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.