Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон
Ирландец определился с соперником
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое видео у себя в социальных сетях, в котором объявил о своём поединке с американцем Майклом Чендлером.
Как сказал ирландец, их поединок состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 29 июня.
Напомним, что поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
- Конор Макгрегор предложил $ 250 миллионов за бой с Криштиану Роналду
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн