Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор показал фото с тренировки
Ирландец готовится к возвращению в ринг
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками своих соцсетей свежей фотографией.
Макгрегор продемонстрировал нынешние физические кондиции.
В подписи к фото Конор добавил лишь ирландский флаг.
Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- UFC прекратил сотрудничество с USADA
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн