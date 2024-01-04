Конор Макгрегор показал фото с тренировки

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками своих соцсетей свежей фотографией.

Макгрегор продемонстрировал нынешние физические кондиции.

В подписи к фото Конор добавил лишь ирландский флаг.

Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.