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Конор Макгрегор показал фото с тренировки

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Ирландец готовится к возвращению в ринг

Конор Макгрегор показал фото с тренировки

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками своих соцсетей свежей фотографией.

Макгрегор продемонстрировал нынешние физические кондиции.

В подписи к фото Конор добавил лишь ирландский флаг.

Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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Конор Макгрегор
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