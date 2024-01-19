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Конор Макгрегор показал, как готовится к возвращению в UFC

Единоборства

Боец провел тренировку со своим тренером

Конор Макгрегор показал, как готовится к возвращению в UFC

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками свежими фотографиями. Макгрегор продемонстрировал, как проводит тренировочные занятия.

"Как всегда, отлично позанимался в зале SBG Charlestown с тренером Оуэном Родди и командой", — подписал фотографии Макгрегор.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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