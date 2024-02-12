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Конор Макгрегор: Супербоул уступает только моему возвращению в октагон
Ирландец высказался о своем возвращении
Фото: Het Financieele Dagblad
Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу предстоящего Супербоула.
"Супербоул – одно из ярчайших спортивных событий для США, уступающее разве что моему возвращению в октагон этим летом. Удачи командам. Оставьте мне немного Вегаса", — написал Макгрегор в социальных сетях.
В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Боец не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.
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