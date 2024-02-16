Дарья Билодид выборола бронзу на турнире серии Грэндслем в Баку

Дарья Билодид получила первую награду для сборной Украины по дзюдо на турнире серии Грэндслем в 2024 году.

Напомним, что этот турнир входит в отборочный цикл Олимпиады-2024.

В полуфинале украинка уступила двукратной чемпионке мира Кристи Дегучи из Канады. И все же Дарья сохранила шансы на медаль, пройдя в утешительные схватки и одержав там победу.

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В медальной схватке Билодид победила нидерландку Джули Бюрскенс, завоевав бронзовую медаль. Это вторая медаль Билодид в карьере на уровне Грэндслем по дзюдо после перехода в вес 57 кг.