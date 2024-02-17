Билодид поделилась видео бронзового выступления в Баку

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка завоевала первую награду нашей сборной на турнире серии Грендслем в 2024 году. Соревнования проходили в Баку (Азербайджан). Видео триумфального выступления Дарья опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что этот турнир входит в отборочный цикл Олимпиады-2024.