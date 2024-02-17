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Билодид поделилась видео бронзового выступления в Баку
Гордимся Дарьей
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка завоевала первую награду нашей сборной на турнире серии Грендслем в 2024 году. Соревнования проходили в Баку (Азербайджан). Видео триумфального выступления Дарья опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, что этот турнир входит в отборочный цикл Олимпиады-2024.
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