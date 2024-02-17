  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Билодид поделилась видео бронзового выступления в Баку
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билодид поделилась видео бронзового выступления в Баку

Единоборства
Обновлено

Гордимся Дарьей

Билодид поделилась видео бронзового выступления в Баку

narodna-pravda.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка завоевала первую награду нашей сборной на турнире серии Грендслем в 2024 году. Соревнования проходили в Баку (Азербайджан). Видео триумфального выступления Дарья опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что этот турнир входит в отборочный цикл Олимпиады-2024.

По теме
yellow-arrow
Ирина Коляденко стала чемпионкой Европы-2024 по борьбе
yellow-arrow
Дарья Билодид выборола бронзу на турнире серии Грэндслем в Баку
yellow-arrow
Конора Макгрегора чаще всего проверяли на допинг в UFC
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости