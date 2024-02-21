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Президент UFC назвал трёх любимых бойцов ММА
Дана Уайт высказался о преимуществах и недостатках каждого
Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о любимых бойцах смешанных единоборств всех времён. Уайт упомянул Конора Макгрегора, Ронду Роузи и Чака Лидделла.
"Трудно сказать, есть ли у меня любимый боец. Конор Макгрегор – невероятный партнёр. Обычно, когда вы встречаете таких суперзвёзд, они ведут себя абсолютно эгоистично, идут наперекор и делают всё, что угодно им. Но деловое чутьё, которым обладает этот парень, завораживает. Все всегда спрашивают меня: "Трудно ли с ним иметь дело?" Нет, на самом деле это не так. В действительности он действительно хороший партнёр, который понимает, как устроен бизнес. С ним действительно здорово работать.
Итак, Конор – один из моих самых любимых бойцов. Ещё назову Ронду Роузи. Вероятно, она величайшая из всех, с кем я когда-либо работал. Кроме того, у меня действительно невероятные отношения с Чаком Лидделлом", — сказал Дана на канале Games With Names в YouTube.
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