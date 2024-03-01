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Каждый мой бой может стать последним. Дастин Порье намекнул на завершение карьеры
Боец высказался о предстоящем поединке с Бенуа Сен-Дени
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий поединок с французом Бенуа Сен-Дени.
Напомним, что их поединок должен стать одним из главных событий турнира UFC 299 в Майами (10 марта).
"Принял этот бой, чтобы по-настоящему испытать себя. Чтобы понять, есть ли у меня всё ещё возможность выступать на высоком уровне. Бенуа молод, голоден, у него серия побед, он финишировал своих последних пяти соперников. Это заставляет меня нервничать. Именно поэтому хочу броситься в самое пекло и провести бой с ним. И в таких поединках я проявляю себя лучше всего и именно с такими бойцами хочу драться. С парнями, которые выкладываются по полной, проявляют выдержку и хотят финишировать оппонента.
Это тот бой, который мне нравится. Каждый бой может стать для меня последним. Каждый бой. Мне уже 35 лет, а это будет мой 30-й бой в UFC", — цитирует Порье портал BJ Penn.
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