Билодид об обстреле Одессы: Наши враги полностью в крови украинцев. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид опубликовала пост, в котором показала последствия трагедии в Одессе. В ночь с 1 на 2 марта украинский город был обстрелян российскими фашистами. В результате попадания беспилотников в жилой дом по предварительным данным погибли 3 человека (из них – один трехмесячный ребенок), еще шестеро до сих пор разыскивают под завалами.

"Еще одна ночная трагедия в моей стране. Наши враги полностью в крови украинцев" – написала Дарья.