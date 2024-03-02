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Билодид об обстреле Одессы: Наши враги полностью в крови украинцев. Фото

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Мрази и изверги

Билодид об обстреле Одессы: Наши враги полностью в крови украинцев. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид опубликовала пост, в котором показала последствия трагедии в Одессе. В ночь с 1 на 2 марта украинский город был обстрелян российскими фашистами. В результате попадания беспилотников в жилой дом по предварительным данным погибли 3 человека (из них – один трехмесячный ребенок), еще шестеро до сих пор разыскивают под завалами.

"Еще одна ночная трагедия в моей стране. Наши враги полностью в крови украинцев" – написала Дарья.

Билодид об обстреле Одессы: Наши враги полностью в крови украинцев. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик впервые показал фото своей младшей дочери.

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