Конор Макгрегор: Майкл Чендлер в июне, а Диаз – в сентябре

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поделился планами на предстоящие бои в октагоне.

"Трилогия с Нейтом Диазом? Я хочу бой на День независимости Мексики, когда будет турнир в "Сфере".

Майкл Чендлер в июне, а Диаз в сентябре. Я дал знать об этом", – написал в своих соцсетях 35-летний ирландский боец.

Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем бою с Дастином Порье.

Возвращение ирландца запланировано на 29 июня, где его соперником станет Майкл Чендлер.