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Конор Макгрегор: Майкл Чендлер в июне, а Диаз – в сентябре
Ирландец назвал имена своих будущих соперников
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поделился планами на предстоящие бои в октагоне.
"Трилогия с Нейтом Диазом? Я хочу бой на День независимости Мексики, когда будет турнир в "Сфере".
Майкл Чендлер в июне, а Диаз в сентябре. Я дал знать об этом", – написал в своих соцсетях 35-летний ирландский боец.
Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем бою с Дастином Порье.
Возвращение ирландца запланировано на 29 июня, где его соперником станет Майкл Чендлер.
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