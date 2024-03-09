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Стройная, как спичка: Билодид показала фото с празднования 8 марта

Единоборства

Наверное было для кого одеться

Стройная, как спичка: Билодид показала фото с празднования 8 марта

Фокус

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в ярко-красном платье праздновала 8 марта. Соответствующий снимок она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бех-Романчук поделилась фото с 8 марта.

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Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
09.03.2024 в 15:47
Сірник тонкий, а не стрункий. Дебілоїди
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
09.03.2024 в 15:47
Сірник тонкий, а не стрункий. Дебілоїди
Ответить
0
0

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