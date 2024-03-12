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Конор Макгрегор: Я хочу провести пару боёв до конца года
Ирландец высказался о предстоящих боях
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести два поединка в течение 2024 года.
"Я хочу провести пару боёв до конца года. Я бы хотел провести два боя до конца года.
Моя игра в октагоне ещё далека от завершения", — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.
Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем поединке с Дастином Порье.
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