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Конор Макгрегор: Я хочу провести пару боёв до конца года

Единоборства

Ирландец высказался о предстоящих боях

Конор Макгрегор: Я хочу провести пару боёв до конца года

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести два поединка в течение 2024 года.

"Я хочу провести пару боёв до конца года. Я бы хотел провести два боя до конца года.

Моя игра в октагоне ещё далека от завершения", — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем поединке с Дастином Порье.

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