Конор Макгрегор: Я хочу провести пару боёв до конца года

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о своём желании провести два поединка в течение 2024 года.

"Я хочу провести пару боёв до конца года. Я бы хотел провести два боя до конца года.

Моя игра в октагоне ещё далека от завершения", — приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

Напомним, Конор Макгрегор не проводил бои с лета 2021 года, когда получил перелом ноги в третьем поединке с Дастином Порье.