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Конор Макгрегор: Надеюсь, следующей боя будет 29 июня
Ирландец высказался о возвращении в октагон
Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался на тему своего возвращения в октагон.
"Я всё ещё в форме, всё ещё тренируюсь. Как я уже сказал, у меня были тренировочные лагеря в начале года. Так что, надеюсь, следующей датой станет 29 июня. Это моя цель. Ещё добрых три с половиной месяца", — приводит слова Макгрегора издание Yahoo Sports.
Конор не участвовал в боях с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.
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