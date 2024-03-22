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Джейк Пол высказался с критикой в адрес Конора Макгрегора

Единоборства

Блогер затронул и тему боя с Тайсоном

Джейк Пол высказался с критикой в адрес Конора Макгрегора

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, прокомментировал недавние слова популярного ирландского бойца смешанных единоборств (ММА), бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Недавно, высказываясь о предстоящем бое Пола с Майком Тайсном, Макгрегор заявил следующее: «О боже. Это немного странно. Интерес низкий. Я не знаю, не понимаю этого. Но желаю Майку всего хорошего».

"Конор, ты говоришь, что интерес к поединку низкий, но о последнем поединке, который ты анонсировал, за несколько дней, была написано тысяча статей. За тот же промежуток было написано десять тысяч статей по поводу моего боя с Тайсоном", — сказал Пол на канале Betr в YouTube.

Поединок Тайсона и Пола состоится 20 июля.

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