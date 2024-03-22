Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол высказался с критикой в адрес Конора Макгрегора
Блогер затронул и тему боя с Тайсоном
Фото: Твиттер
Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, прокомментировал недавние слова популярного ирландского бойца смешанных единоборств (ММА), бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Недавно, высказываясь о предстоящем бое Пола с Майком Тайсном, Макгрегор заявил следующее: «О боже. Это немного странно. Интерес низкий. Я не знаю, не понимаю этого. Но желаю Майку всего хорошего».
"Конор, ты говоришь, что интерес к поединку низкий, но о последнем поединке, который ты анонсировал, за несколько дней, была написано тысяча статей. За тот же промежуток было написано десять тысяч статей по поводу моего боя с Тайсоном", — сказал Пол на канале Betr в YouTube.
Поединок Тайсона и Пола состоится 20 июля.
Популярное сейчас
- Украина - Исландия. Статистика личных встреч конкурентов за место на Евро-2024
- Украина – здесь. Шесть претендентов на три места. Вся сетка плей-офф отбора к Евро-2024
- Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта
- Конор Макгрегор высказался о подготовке к возвращению в ММА
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО