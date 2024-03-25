Конор Макгрегор: Новый контракт с UFC? Голливуд сейчас выстроился в очередь

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном продлении контракта с промоушеном Даны Уайта.

"Новый контракт? Нам нужно поговорить. Не уверен, знают ли они, что мне предложить. Голливуд сейчас выстроился в очередь. На самом деле я могу сыграть множество ролей. Подумайте, в каком количестве фильмов я мог бы сняться? Есть Арнольд Шварценеггер, есть Сильвестр Сталлоне и все эти парни. Представьте, сколько фильмов можно было бы снять. Я действительно чувствую, что могу сыграть любую роль", — приводит слова Макгрегора издание MMA Fighting.

Напомним, недавно Конор снялся в фильме "Дом на дороге".