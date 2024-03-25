Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор: Новый контракт с UFC? Голливуд сейчас выстроился в очередь
Боец не уверен, будет ли он продолжать контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном продлении контракта с промоушеном Даны Уайта.
"Новый контракт? Нам нужно поговорить. Не уверен, знают ли они, что мне предложить. Голливуд сейчас выстроился в очередь. На самом деле я могу сыграть множество ролей. Подумайте, в каком количестве фильмов я мог бы сняться? Есть Арнольд Шварценеггер, есть Сильвестр Сталлоне и все эти парни. Представьте, сколько фильмов можно было бы снять. Я действительно чувствую, что могу сыграть любую роль", — приводит слова Макгрегора издание MMA Fighting.
Напомним, недавно Конор снялся в фильме "Дом на дороге".
Популярное сейчас
- Ребров: Сыграют ли против Исландии Цыганков и Зинченко? Увидим завтра
- Испания выдала визы спортсменам из России и Беларуси, поддержавшим войну в Украине
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
- Курченко - чемпионка турнира серии Грэндслем в Тбилиси
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник