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Дарья Билодид: Наконец-то в Киеве тепло. Фото

Единоборства
Обновлено

Действительно прекрасная погода

Дарья Билодид: Наконец-то в Киеве тепло. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка встретила первый действительно теплый день весны. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Дарья Билодид: Наконец-то в Киеве тепло. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала фото с тренировки в США.

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Дарья Билодид
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