Дарья Билодид: Наконец-то в Киеве тепло. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка встретила первый действительно теплый день весны. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото с тренировки в США.