Сборная Канады побеждает Россию и добывает золото мирового первенства

Сборная Канады U-20 по хоккею побеждает в финальном матче Чемпионата мира 2019, который прошел в Чехии. Подопечные Хантера на "Оставар Арене" одолели соперника со счетом 4-3 и взяли золотые медали мирового первенства.

Первый период прошел в упорной борьбе между оппонентами, но размочить ворота никому не было суждено.

Во втором периоде счет удалось открыть россиянам, которые реализовали большинство, отличился Александров (09,37). После долгого просмотра повтора рефери указал на центр. Правда счет таким долго не остался. Канадцы сразу заработали двойное большинство и буквально за 20 секунд его реализовали, шайбу забил Козенс (11,01). Россияне защищались еще полторы минуты, а на 15-ой минуте снова вышли вперед. На добивании сыграл Денисенко (14,46).

Третий период начался с большинства у канадцев, однако игроки команды кленового листа не сумели ее реализовать. Команды в дальнейшем играли ровно, однако на девятый минуте Соркин точным броском увеличил отрыв своей команды до двух очков. Но сразу же на десятой минуте Макмайкл вернул интригу в игру, шайба от его ноги срикошетила в ворота Мифтахова. На 12 минуте канадцы вновь заработали большинство и снова очень оперативно его реализовали, дальним броском отметился Хейтон. В дальнейшем обе команды начали играть осторожнее, делая акцент на собственной защите. Решающую шайбу на 17 минуте забил Тамос, который выскочил на рандеву с голипером россиян, переиграл того и принес своей команде золото Чемпионата мира.

Чемпионат мира U-20. Чехия

Оставар Арена

5 января 2020

Финал

Канада - Россия

4 - 3 (0-0; 1-2; 3-1)

1 период:

2 период: 0-1 Александров (09,37); 1-1 Козенс (11,01); 1-2 Денисенко (14,46)