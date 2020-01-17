Днепр добыл волевую победу над Динамо

17 января, в Харькове состоялся матч между местным МХК "Динамо" и херсонским "Днепром" .

Достаточно активно матч начали "динамовцы". На третьей минуте матча первую шайбу в матче забросил Даниил Бутенко. После 10 минут гости не только сравняли счёт на табло, но и завладели минимальным преимуществом .

Во второй двадцатиминутке ситуация не многим изменилось - команды обменивались атаками, а вратари всеми силами старались оборонять свои ворота. Однако, не долго атаки были безрезультативными - за 6 минут до конца периода в третий раз в воротах Михаила Шевчука отличился Дмитрий Чернышенко.

В заключительном отрезке встречи хозяева отправили в ворота Олега Петрова две шайбы и сравняли счёт в матче. После этого "щуки" все силы бросили в атаку, стараясь завершить поединок в основное время. Спустя 9 минут Александр Матерухин в четвёртый раз прошил Михаила Шевчука и установил окончательный счет 3:4 на табло.

МХК "Динамо" - "Днепр" 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)