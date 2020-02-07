Украина в 11-й раз подряд проиграла Польше и потеряла шансы на Олимпиаду

В первом периоде Украине часто приходилось действовать от обороны. Тем не менее, именно «сине-желтым» удалось повести в счете. На 16-й минуте Павел Таран броском от синей линии распечатал ворота поляков. Казалось, Украина уйдет на перерыв с минимальным отрывом, но за 24 секунды до конца периода Дзюбински на пятаке таки затолкал шайбу за линию ворот.

Ключевой момент матча произошел в концовке второго периода, когда при счете 1:2 Украина ухитрилась пропустить в большинстве. Поляки создали отрыв в две шайбы и на классе завершили игру в свою пользу.

Сегодняшнее поражение стало для Украины 11-м подряд в поединках с Польшей. В последний раз «сине-желтые» обыгрывали соседей семь лет назад на чемпионате мира в дивизионе 1B.

Группа Н

Украина – Польша – 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Шайбы: Таран, 15:45 – Дзюбински, 19:34, Пшигодски, 27:19, Марзец, 35:55 (меньшинство), Колуш, 40:44 (большинство), Капица, 52:16, Коморски, 55:11

Турнирная таблица: Польша – 6 (2 матча), Казахстан – 3 (1), Украина – 0 (2), Нидерланды – 0 (1).