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УХЛ. Кременчуг разгромно побеждает Динамо на выезде

Хоккей
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Результаты матча тура УХЛ

УХЛ. Кременчуг разгромно побеждает Динамо на выезде
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матча очередного тура Украинской хоккейной лиги:

"Динамо Х." - "Кременчуг"

1 - 7 (0-1; 1-4; 0-2)

1 период: 0-1 Орлов (18,41)

2 период: 0-2 Серанов (07,51); 0-3 Орлов (12,03); 0-4 Фроленко (14,05); 1-4 Дурдиев (15,14); 1-5 Киселев (16,05)

3 период: 1-6 Киселев (06,01); 1-7 Пукса (08,51); 1-8 Киселев (17,02)

Турнирная таблица УХЛ:

УХЛ. Кременчуг разгромно побеждает Динамо на выезде - изображение 1

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В статье: УХЛ
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