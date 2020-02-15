Сент-Луис - Нэшвилл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смотрите на UA-Футбол прямую трансляцию матча Национальной хоккейной лиги между "Сент-Луис" и "Нэшвилл". Поединок начнется 15 февраля в Сент-Луисе на арене Enterprise Center в 22:00 по киевскому времени.

Сент-Луис в данный момент является лидером Западной Конференции, имея в своем активе 74 очка . "Нэшвилл" сейчас занимают десятую строчку на Западе с 61 учетным пунктом . По ходу нынешнего сезона у оппонентов уже было две очные встречи, которые завершались победой Предаторз. Прожолжится ли эта серия, или Сент-Луису все же удастся переломить эту плохую традицию? Посмотрим сегодня.

"Сент-Луис" - "Нєшвилл"

НХЛ. Регулярный чемпионат. 15 февраля. Начало в 22:00 по Киеву

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Прямую трансляцию матча "Сент-Луис" - "Нэшвилл" в Украине смотрите на канале Setanta Sports Ukraine. Увидеть поединок вы можете прямо в этой новости в плеере MEGOGO, если вы являетесь пользователем сервиса и у вас есть подписка на пакеты "Оптимальный" или "Максимальный". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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