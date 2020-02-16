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НХЛ. Нэшвилл третий раз в сезоне побеждает Сент-Луис, Монреаль в овертайме уступает Далласу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл третий раз в сезоне побеждает Сент-Луис, Монреаль в овертайме уступает Далласу
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Бостон" - "Детройт"

4 - 1 (0-1; 3-0; 1-0)

"Сент-Луис" - "Нэшвилл"

3 - 4 (0-2; 3-1; 0-1)

"Тампа-Бэй" - "Филадельфия"

5 - 3 (2-0; 1-1; 2-2)

"Флорида" - "Эдмонтон"

1 - 4 (0-1; 0-0; 1-3)

"Миннесота" - "Сан-Хосе"

0 - 2 (0-0; 0-0; 0-2)

"Монреаль" - "Даллас"

3 - 4 после ОТ (1-0; 2-2; 0-1; 0-1)

"Оттава" - "Торонто"

2 - 4 (0-1; 1-2; 1-1)

"Колорадо" - "Лос-Анджелес"

1 - 3 (0-1; 1-0; 0-2)

"Аризона" - "Вашингтон"

3 - 1 (0-0; 1-1; 2-0)

"Калгари" - "Чикаго"

4 - 8 (2-2; 1-4; 1-2)

"Вегас" - "Айлендерс"

1 - 0 (0-0; 1-0; 0-0)

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В статье: НХЛ
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