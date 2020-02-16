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НХЛ. Нэшвилл третий раз в сезоне побеждает Сент-Луис, Монреаль в овертайме уступает Далласу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Бостон" - "Детройт"
4 - 1 (0-1; 3-0; 1-0)
"Сент-Луис" - "Нэшвилл"
3 - 4 (0-2; 3-1; 0-1)
"Тампа-Бэй" - "Филадельфия"
5 - 3 (2-0; 1-1; 2-2)
"Флорида" - "Эдмонтон"
1 - 4 (0-1; 0-0; 1-3)
"Миннесота" - "Сан-Хосе"
0 - 2 (0-0; 0-0; 0-2)
"Монреаль" - "Даллас"
3 - 4 после ОТ (1-0; 2-2; 0-1; 0-1)
"Оттава" - "Торонто"
2 - 4 (0-1; 1-2; 1-1)
"Колорадо" - "Лос-Анджелес"
1 - 3 (0-1; 1-0; 0-2)
"Аризона" - "Вашингтон"
3 - 1 (0-0; 1-1; 2-0)
"Калгари" - "Чикаго"
4 - 8 (2-2; 1-4; 1-2)
"Вегас" - "Айлендерс"
1 - 0 (0-0; 1-0; 0-0)