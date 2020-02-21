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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон проиграл Монреалю, Вегас остановил Тампу

Хоккей
(1 голосов)

За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

НХЛ. Вашингтон проиграл Монреалю, Вегас остановил Тампу
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Коламбус – Филадельфия – 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Торонто – Питтсбург – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Вашингтон – Монреаль – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)

Оттава – Виннипег – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Сент-Луис – Аризона – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Вегас – Тампа-Бэй – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Лос-Анджелес – Флорида – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
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