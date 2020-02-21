Хоккей
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НХЛ. Вашингтон проиграл Монреалю, Вегас остановил Тампу
За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
Коламбус – Филадельфия – 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Нью-Джерси – Сан-Хосе – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Торонто – Питтсбург – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Вашингтон – Монреаль – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)
Оттава – Виннипег – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Сент-Луис – Аризона – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Вегас – Тампа-Бэй – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Лос-Анджелес – Флорида – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
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