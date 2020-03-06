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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон проиграл Рейнджерс, победы Тампы и Бостона

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Вашингтон проиграл Рейнджерс, победы Тампы и Бостона
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Баффало – Питтсбург – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Флорида – Бостон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Рейнджерс – Вашингтон – 6:5 (1:1, 2:2, 2:2)

Филадельфия – Каролина – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Тампа-Бэй – Монреаль – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Оттава – Айлендерс – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Нэшвилл – Даллас – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Чикаго – Эдмонтон – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Лос-Анджелес – Торонто – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Сан-Хосе – Миннесота – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
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