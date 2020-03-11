Хоккей
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НХЛ. Бостон обыграл Филадельфию, успехи Питтсбурга и Нэшвилла
За океаном завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Монреаль – Нэшвилл – 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Нью-Джерси – Питтсбург – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Филадельфия – Бостон – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Торонто – Тампа-Бэй – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Детройт – Каролина – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Даллас – Рейнджерс – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
Анахайм – Оттава – 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)
Ванкувер - Айлендерс 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 1:0 по буллитам)
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