Сезон в УХЛ приостановлен до сентября

"Принимая во внимание заботу об участниках соревнований, а также учитывая меры, принятые Кабинетом Министров Украины (постановление №211, постановление №215 О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19), которые делают невозможными междугородние передвижения, и запрет на проведение на территории Украины мероприятий с количеством участников более 10, дирекцией Украинской хоккейной лиги, совместно с клубами-участниками чемпионата УХЛ – Пари-Матч, принято решение об остановке розыгрыша чемпионата.

Матчи второго этапа турнира, начиная с полуфинальной серии, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона.

Юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнется 1 октября 2020 года", - сообщает официальный сайт лиги.

До полуфинальной стадии плей-офф в УХЛ 2019-2020 добрались Кременчук, Донбасс, херсонский Днепр и Белый Барс.