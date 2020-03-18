  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сезон в УХЛ приостановлен до сентября
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон в УХЛ приостановлен до сентября

Хоккей
(1 голосов)

Чемпионат Украины по хоккею поставлен на паузу.

Сезон в УХЛ приостановлен до сентября
Новина українською

"Принимая во внимание заботу об участниках соревнований, а также учитывая меры, принятые Кабинетом Министров Украины (постановление №211, постановление №215 О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19), которые делают невозможными междугородние передвижения, и запрет на проведение на территории Украины мероприятий с количеством участников более 10, дирекцией Украинской хоккейной лиги, совместно с клубами-участниками чемпионата УХЛ – Пари-Матч, принято решение об остановке розыгрыша чемпионата.

Матчи второго этапа турнира, начиная с полуфинальной серии, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона.

Юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнется 1 октября 2020 года", - сообщает официальный сайт лиги.

До полуфинальной стадии плей-офф в УХЛ 2019-2020 добрались Кременчук, Донбасс, херсонский Днепр и Белый Барс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УХЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...