НХЛ запросила у клубов доступные даты для домашних матчей в августе

Национальная хоккейная лига не отказывается от идеи возобновить сезон-2019/2020, который был прерван из-за эпидемии коронавируса.

По информации североамериканского инсайдера Боба Маккензи, лига попросила все клубы представить доступные даты для проведения домашних игр в августе. Если НХЛ возобновится в июле или августе, контракты игроков будут продлены, так как сроки соглашений истекают 30 июня, а новый год в лиге начинается 1 июля.

Регулярный чемпионат НХЛ из-за коронавируса был приостановлен 12 марта на неопределённый срок. На данный момент известно о двух заразившихся игроках лиги, оба выступают за "Оттаву".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.