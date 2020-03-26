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НХЛ запросила у клубов доступные даты для домашних матчей в августе

Хоккей
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Когда состоятся первые матчи пока неизвестно

НХЛ запросила у клубов доступные даты для домашних матчей в августе
Новина українською

Национальная хоккейная лига не отказывается от идеи возобновить сезон-2019/2020, который был прерван из-за эпидемии коронавируса.

По информации североамериканского инсайдера Боба Маккензи, лига попросила все клубы представить доступные даты для проведения домашних игр в августе. Если НХЛ возобновится в июле или августе, контракты игроков будут продлены, так как сроки соглашений истекают 30 июня, а новый год в лиге начинается 1 июля.

Регулярный чемпионат НХЛ из-за коронавируса был приостановлен 12 марта на неопределённый срок. На данный момент известно о двух заразившихся игроках лиги, оба выступают за "Оттаву".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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В статье: НХЛ
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