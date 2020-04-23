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Сезон в НХЛ может возобновиться в июле
Заявление комиссионера лиги Гэри Беттмэн.
Сезон 2019-2020 в НХЛ был прерван 13 марта в связи с пандемией коронавируса.
Главная хоккейная лига мира рассчитывает на возвращение в июле, а матчи будут проходить в нескольких городах.
"Место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок", - говорит Беттмэн.
Возобновление сезона в НХЛ могут организовать таким образом, что в один день на арене будут проходить минимум три матча.
Ожидается, что перед возобновлением сезона хоккеисты пройдут как минимум 3-недельный тренировочный сбор.