Сезон в НХЛ может возобновиться в июле

Сезон 2019-2020 в НХЛ был прерван 13 марта в связи с пандемией коронавируса.

Главная хоккейная лига мира рассчитывает на возвращение в июле, а матчи будут проходить в нескольких городах.

"Место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок", - говорит Беттмэн.

Возобновление сезона в НХЛ могут организовать таким образом, что в один день на арене будут проходить минимум три матча.

Ожидается, что перед возобновлением сезона хоккеисты пройдут как минимум 3-недельный тренировочный сбор.