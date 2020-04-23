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Сезон в НХЛ может возобновиться в июле

Хоккей
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Заявление комиссионера лиги Гэри Беттмэн.

Сезон в НХЛ может возобновиться в июле
Новина українською

Сезон 2019-2020 в НХЛ был прерван 13 марта в связи с пандемией коронавируса.

Главная хоккейная лига мира рассчитывает на возвращение в июле, а матчи будут проходить в нескольких городах.

"Место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок", - говорит Беттмэн.

Возобновление сезона в НХЛ могут организовать таким образом, что в один день на арене будут проходить минимум три матча.

Ожидается, что перед возобновлением сезона хоккеисты пройдут как минимум 3-недельный тренировочный сбор.

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В статье: НХЛ хоккей
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