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Сезон в НХЛ возобновится сразу с плей-офф

Хоккей
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Главная хоккейная лига мира определилась с форматом.

Сезон в НХЛ возобновится сразу с плей-офф
Новина українською

Как утверждает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, в НХЛ решили отказаться от проведения концовки регулярного чемпионата и возобновить сезон сразу с плей-офф при участии 24 клубов.

Гарантированно за Кубок Стэнли поспорят по четыре лучших команды из каждой конференции – Бостон, Тампа-Бэй, Вашингтон, Филадельфия на Востоке, а также Сент-Луис, Колорадо, Вегас и Даллас на Западе. Для определения посева эти клубы сыграют между собой по три матча.

Остальные 16 команд сыграют дополнительный раунд до трех побед за право выступить в розыгрыше Кубка Стэнли.

Начиная с первого раунда, все серии плей-офф НХЛ будут сыграны по классической схеме – до четырех побед.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.

Ожидается, что сезон в НХЛ возобновится в Эдмонтоне и Лас-Вегасе.

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В статье: НХЛ коронавирус
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