В Германии игроки любительской лиги сыграли в бесконтактный хоккей

В Германии возобновилась одна из любительских хоккейных лиг, информирует O. Canada.

Хоккеисты на площадке должны были сохранять дистанцию в 1,5 метра. Любая борьба в углах была запрещена, игрокам дали предписание отнимать шайбу только движением клюшки. Перед выходом игроков на лёд была устроена проверка на коронавирус. До и после игры хоккеисты обязаны были находиться в защитных масках. Также был установлен лимит для общего количества человек на катке.

Напомним, хоккейный чемпионат Германии был досрочно прерван из-за коронавируса.