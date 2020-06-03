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В Германии игроки любительской лиги сыграли в бесконтактный хоккей

Хоккей
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Игроки придерживались дистанции в полтора метра

В Германии игроки любительской лиги сыграли в бесконтактный хоккей
Новина українською

В Германии возобновилась одна из любительских хоккейных лиг, информирует O. Canada.

Хоккеисты на площадке должны были сохранять дистанцию в 1,5 метра. Любая борьба в углах была запрещена, игрокам дали предписание отнимать шайбу только движением клюшки. Перед выходом игроков на лёд была устроена проверка на коронавирус. До и после игры хоккеисты обязаны были находиться в защитных масках. Также был установлен лимит для общего количества человек на катке.

Напомним, хоккейный чемпионат Германии был досрочно прерван из-за коронавируса.

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В статье: хоккей
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