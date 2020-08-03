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Кубок Стэнли: Коламбус и Аризона повели в сериях квалификации
В Торонто и Эдмонтоне проходит квалификационный раунд Кубка Стэнли 2019-2020.
Нэшвилл – Аризона – 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Счет в серии – 0:1
Торонто – Коламбус – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Счет в серии – 0:1
Ванкувер – Миннесота – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии – 0:1
Матчи кругового турнира:
Бостон – Филадельфия – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Колорадо – Сент-Луис – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
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