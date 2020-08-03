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Кубок Стэнли: Коламбус и Аризона повели в сериях квалификации

Хоккей
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В Торонто и Эдмонтоне проходит квалификационный раунд Кубка Стэнли 2019-2020.

Кубок Стэнли: Коламбус и Аризона повели в сериях квалификации
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Нэшвилл – Аризона – 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Счет в серии – 0:1

Торонто – Коламбус – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Счет в серии – 0:1

Ванкувер – Миннесота – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Счет в серии – 0:1

Матчи кругового турнира:

Бостон – Филадельфия – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Колорадо – Сент-Луис – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

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В статье: НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Коламбус Блю Джекетс
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