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Кубок Стэнли: Каролина уходит в отрыв, победы Питтсбурга и Виннипега

Хоккей
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За океаном продолжается квалификационный раунд Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли: Каролина уходит в отрыв, победы Питтсбурга и Виннипега
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Каролина – Рейнджерс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Счет в серии - 2:0

Калгари – Виннипег – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Счет в серии - 1:1

Питтсбург – Монреаль – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Счет в серии - 1:1

Эдмонтон – Чикаго – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Счет в серии - 1:1

Матчи кругового турнира

Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Вегас – Даллас – 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)

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В статье: Питтсбург Пингвинз Кубок Стэнли Каролина Харрикейнз
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