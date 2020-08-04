Хоккей
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Кубок Стэнли: Каролина уходит в отрыв, победы Питтсбурга и Виннипега
За океаном продолжается квалификационный раунд Кубка Стэнли.
Каролина – Рейнджерс – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Счет в серии - 2:0
Калгари – Виннипег – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Счет в серии - 1:1
Питтсбург – Монреаль – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Счет в серии - 1:1
Эдмонтон – Чикаго – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Счет в серии - 1:1
Матчи кругового турнира
Тампа-Бэй – Вашингтон – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Вегас – Даллас – 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)
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