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Кубок Стэнли: Каролина вышла в основной раунд, Айлендерс на подходе

Хоккей
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За океаном приближается к развязке квалификационный раунд Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли: Каролина вышла в основной раунд, Айлендерс на подходе
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Айлендерс – Флорида – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Счет в серии - 2:0

Нэшвилл – Аризона – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Счет в серии - 1:1

Торонто – Коламбус – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Счет в серии - 1:1

Виннипег – Калгари – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Счет в серии - 1:1

Рейнджерс – Каролина – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Счет в серии: 0:3

Ванкувер – Миннесота – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Счет в серии: 0:3

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В статье: НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз
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