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Кубок Стэнли: Каролина вышла в основной раунд, Айлендерс на подходе
За океаном приближается к развязке квалификационный раунд Кубка Стэнли.
Айлендерс – Флорида – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Счет в серии - 2:0
Нэшвилл – Аризона – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Счет в серии - 1:1
Торонто – Коламбус – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Счет в серии - 1:1
Виннипег – Калгари – 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Счет в серии - 1:1
Рейнджерс – Каролина – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Счет в серии: 0:3
Ванкувер – Миннесота – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Счет в серии: 0:3
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