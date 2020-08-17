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Кубок Стэнли: Айлендерс в третий раз обыграли Вашингтон, Чикаго ответил Вегасу

Хоккей
(1 голосов)

За океаном продолжается первый раунд плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли: Айлендерс в третий раз обыграли Вашингтон, Чикаго ответил Вегасу
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Айлендерс – Вашингтон – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии - 3:0

Калгари – Даллас – 4:5 (0:1, 3:2, 1:1)

Счет в серии - 2:2

Чикаго – Вегас – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии - 1:3

Монреаль – Филадельфия – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Счет в серии - 1:2

Ванкувер – Сент-Луис – 2:3 (0:0, 2:2, 0:0)

Счет в серии - 2:1

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс
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