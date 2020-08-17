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Кубок Стэнли: Айлендерс в третий раз обыграли Вашингтон, Чикаго ответил Вегасу
За океаном продолжается первый раунд плей-офф НХЛ.
Айлендерс – Вашингтон – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии - 3:0
Калгари – Даллас – 4:5 (0:1, 3:2, 1:1)
Счет в серии - 2:2
Чикаго – Вегас – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии - 1:3
Монреаль – Филадельфия – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Счет в серии - 1:2
Ванкувер – Сент-Луис – 2:3 (0:0, 2:2, 0:0)
Счет в серии - 2:1
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