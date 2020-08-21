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Айлендерс выбили из Кубка Стэнли Вашингтон, Даллас прошел Калгари

Хоккей
(1 голосов)

За океаном определились еще два участника второго раунда плей-офф НХЛ.

Айлендерс выбили из Кубка Стэнли Вашингтон, Даллас прошел Калгари
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Вашингтон – Айлендерс – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Счет в серии - 1:4

Калгари – Даллас – 3:7 (3:1, 0:5, 0:1)

Счет в серии - 2:4

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В статье: Вашингтон Кэпиталз Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс
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