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Айлендерс выбили из Кубка Стэнли Вашингтон, Даллас прошел Калгари
За океаном определились еще два участника второго раунда плей-офф НХЛ.
Вашингтон – Айлендерс – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Счет в серии - 1:4
Калгари – Даллас – 3:7 (3:1, 0:5, 0:1)
Счет в серии - 2:4
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