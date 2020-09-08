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Кубок Стэнли. Тампа забросила 8 шайб в ворота Айлендерс
Молнии ураганом ворвались в финальную серию Восточной конференции.
Тампа-Бэй в первом матче серии отгрузила в ворота Айлендерс 8 шайб и повторила свой рекорд результативности в Кубке Стэнли.
Главными героями матча стали Никита Кучеров (1+4) и Брэйден Пойнт (2+3). Также Кучеров стал новым рекордсменом Тампы по заброшенным шайбам в плей-офф – на его счету в Кубке Стэнли 34 результативных броска.
Второй матч между Тампой и Айлендерс состоится 10 сентября.
Тампа-Бэй – Айлендерс – 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)
Счет в серии – 1:0
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