Кубок Стэнли. Тампа забросила 8 шайб в ворота Айлендерс

Тампа-Бэй в первом матче серии отгрузила в ворота Айлендерс 8 шайб и повторила свой рекорд результативности в Кубке Стэнли.

Главными героями матча стали Никита Кучеров (1+4) и Брэйден Пойнт (2+3). Также Кучеров стал новым рекордсменом Тампы по заброшенным шайбам в плей-офф – на его счету в Кубке Стэнли 34 результативных броска.

Второй матч между Тампой и Айлендерс состоится 10 сентября.

Тампа-Бэй – Айлендерс – 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

Счет в серии – 1:0