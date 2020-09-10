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Кубок Стэнли. Тампа за 9 секунд до конца матча вырвала победу над Айлендерс
Молнии повели 2:0 в финальной серии Восточной конференции.
Ключевой момент матча произошел за 9 секунд до конца третьего периода, когда Райан Макдона с левого фланга выполнил длинную поперечную передачу, а Никита Кучеров в касание прошил вратаря Айлендерс.
Первой звездой матча стал вратарь Тампы Андрей Василевский – на его счету 27 сэйвов при одной пропущенной шайбе.
Тампа-Бэй – Айлендерс – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии – 2:0
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