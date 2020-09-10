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Кубок Стэнли. Тампа за 9 секунд до конца матча вырвала победу над Айлендерс

Хоккей
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Молнии повели 2:0 в финальной серии Восточной конференции.

Кубок Стэнли. Тампа за 9 секунд до конца матча вырвала победу над Айлендерс
Новина українською

Ключевой момент матча произошел за 9 секунд до конца третьего периода, когда Райан Макдона с левого фланга выполнил длинную поперечную передачу, а Никита Кучеров в касание прошил вратаря Айлендерс.

Первой звездой матча стал вратарь Тампы Андрей Василевский – на его счету 27 сэйвов при одной пропущенной шайбе.

Тампа-Бэй – Айлендерс – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии – 2:0

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс
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