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Донбасс в напряженном матче вырвал победу в Белого Барса

Хоккей
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Исход встречи решился в заключительном отрезке матча

Донбасс в напряженном матче вырвал победу в Белого Барса
Новина українською

2 декабря, в Белой Церкви состоялся третий поединок тринадцатого тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч, в рамках которого "Белый Барс" принимал донецкий "Донбасс".

На табло вплоть до конца первого периода горели нули, а хоккеисты не сбавляли оборотов и создавали массу опасных моментов.

Опыт дончан сыграл им на руку и на 17-й минуте они смогли обойти оборону белоцерковцев.

Вторую двадцатиминутку "барсы" начали с быстрой шайбы, а спустя 4 минуты Грабовецкий впервые в матче вывел белоцерковцев вперед. Однако, на перерыв команды все же ушли с равным счетом.

В третьем отрезке дончане все же сумели забросить на старте периода. Именно эта шайба и поставила голевую точку в поединке и при всех попытках "барсов" отыграться, счет на табло остался прежним - 3:2 в пользу "Донбасса".

"Белый Барс" - "Донбасс" 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Белый барс (Белая Церковь)
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