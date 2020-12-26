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Чемпионат мира U-20. Финляндия победила Германию, США уступили россиянам
Результаты второго игрового дня
Сегодня, 26 декабря в канадском Эдмонтоне прошли матчи второго игрового дня Чемпионата мира U-20. Вашему вниманию результаты поединков турнира.
Германия - Финляндия
3 - 5 (0-2; 2-3; 1-0)
Турнирная таблица:
россия - США
5 - 3 (1-1; 3-0; 1-2)
Турнирная таблица:
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