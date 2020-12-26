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Чемпионат мира U-20. Финляндия победила Германию, США уступили россиянам

Хоккей
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Результаты второго игрового дня

Чемпионат мира U-20. Финляндия победила Германию, США уступили россиянам
UA-Футбол
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Сегодня, 26 декабря в канадском Эдмонтоне прошли матчи второго игрового дня Чемпионата мира U-20. Вашему вниманию результаты поединков турнира.

Германия - Финляндия

3 - 5 (0-2; 2-3; 1-0)

Турнирная таблица:

Чемпионат мира U-20. Финляндия победила Германию, США уступили россиянам - изображение 1

россия - США

5 - 3 (1-1; 3-0; 1-2)

Турнирная таблица:

Чемпионат мира U-20. Финляндия победила Германию, США уступили россиянам - изображение 2
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В статье: чемпионат мира по хоккею U20
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