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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат мира U-20. Канада трощит Германию, США уничтожают Австрию

Хоккей
(1 голосов)

Такие цифры на табло увидишь редко

Чемпионат мира U-20. Канада трощит Германию, США уничтожают Австрию
UA-Футбол
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В ночь с 26 на 27 декабря в рамках Чемпионата мира U-20 по хоккею состоялись три матча мирового первенства. Вашему вниманию их результаты.

Швеция - Чехия

7 - 1 (1-1; 3-0; 3-0)

Видео:

США - Австрия

11 - 0 (1-0; 6-0; 4-0)

Видео:

Турнирная таблица:

Чемпионат мира U-20. Канада трощит Германию, США уничтожают Австрию - изображение 1

Германия - Канада

2 - 16 (1-4; 0-7; 1-5)

Видео:

Турнирная таблица:

Чемпионат мира U-20. Канада трощит Германию, США уничтожают Австрию - изображение 2
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В статье: Чемпионат Мира U-20
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