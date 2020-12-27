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Чемпионат мира U-20. Канада трощит Германию, США уничтожают Австрию
Такие цифры на табло увидишь редко
В ночь с 26 на 27 декабря в рамках Чемпионата мира U-20 по хоккею состоялись три матча мирового первенства. Вашему вниманию их результаты.
Швеция - Чехия
7 - 1 (1-1; 3-0; 3-0)
Видео:
США - Австрия
11 - 0 (1-0; 6-0; 4-0)
Видео:
Турнирная таблица:
Германия - Канада
2 - 16 (1-4; 0-7; 1-5)
Видео:
Турнирная таблица:
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