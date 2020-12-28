Мариуполь назвал имя нового главного тренера

Сергей Витер назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК "Мариуполь". Об этом пишет официальний сайт клуба.

Напомним, 26 декабря экс-главный тренер "Мариуполя" Александр Сеуканд подал в отставку после матча с ХК "Кременчук", в котором мариупольская команда потерпела поражение со счетом 3:7.

Нового тренера "Мариуполя" представил первый заместитель городского головы Михаил Когут, начальник управления молодежи и спорта Мариуполя Алексей Казанцев и директор ХК "Мариуполь" Глеб Рыбальченко.

"Мир профессионального спорта заставляет нас молниеносно реагировать на ситуацию. Волевое решение тренера стало неожиданностью. И мы вынуждены экстренно принимать решение. Было проделано много работы, проведены переговоры с тренерами. И сегодня исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Витер", - отметил Михаил Когут.

Тренерскую карьеру специалист начал в системе ХК "Донбасс" в 2010 году. В 2016 году назначен спортивным директором ХК "Донбасс", в 2017 году также занял должность главного тренера донецкого клуба.