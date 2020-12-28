  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Мариуполь назвал имя нового главного тренера
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь назвал имя нового главного тренера

Хоккей
(1 голосов)

Им стал бывший наставник Донбасса

Мариуполь назвал имя нового главного тренера
Новина українською

Сергей Витер назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК "Мариуполь". Об этом пишет официальний сайт клуба.

Напомним, 26 декабря экс-главный тренер "Мариуполя" Александр Сеуканд подал в отставку после матча с ХК "Кременчук", в котором мариупольская команда потерпела поражение со счетом 3:7.

Нового тренера "Мариуполя" представил первый заместитель городского головы Михаил Когут, начальник управления молодежи и спорта Мариуполя Алексей Казанцев и директор ХК "Мариуполь" Глеб Рыбальченко.

"Мир профессионального спорта заставляет нас молниеносно реагировать на ситуацию. Волевое решение тренера стало неожиданностью. И мы вынуждены экстренно принимать решение. Было проделано много работы, проведены переговоры с тренерами. И сегодня исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Витер", - отметил Михаил Когут.

Тренерскую карьеру специалист начал в системе ХК "Донбасс" в 2010 году. В 2016 году назначен спортивным директором ХК "Донбасс", в 2017 году также занял должность главного тренера донецкого клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Витер Александр Сеуканд ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hcmariupol.com.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...