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НХЛ: Вашингтон проиграл Баффало, успехи Вегаса и Питтсбурга

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Вашингтон проиграл Баффало, успехи Вегаса и Питтсбурга
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Чикаго – Детройт – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Вашингтон – Баффало – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Калгари – Торонто – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Аризона – Вегас – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Питтсбург – Рейнджерс – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Нью-Джерси – Айлендерс – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Анахайм – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Сент-Луис – Лос-Анджелес – 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)

Даллас – Нэшвилл – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Миннесота – Сан-Хосе – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Виннипег – Эдмонтон – 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
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