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НХЛ: Вашингтон проиграл Баффало, успехи Вегаса и Питтсбурга
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Чикаго – Детройт – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Вашингтон – Баффало – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Калгари – Торонто – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Аризона – Вегас – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Питтсбург – Рейнджерс – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Нью-Джерси – Айлендерс – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Анахайм – Колорадо – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
Даллас – Нэшвилл – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Миннесота – Сан-Хосе – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
Виннипег – Эдмонтон – 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
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